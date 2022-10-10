هنية يصل إلى الجزائر على رأس وفد قيادي من حماس

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة الجزائرية على رأس وفد قيادي، للمشاركة في اللقاءات الوطنية التي تُجريها الجزائر من أجل تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وذلك بدعوة من فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ويضم وفد حماس كلًا من د. خليل الحية ود. ماهر صلاح ، وأ. حسام بدران أعضاء المكتب السياسي للحركة.

وسيجري الوفد لقاءات مع القيادة الجزائرية والقوى الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية، إلى جانب تعميق العلاقة الثنائية مع الجزائر وبحث سبل تفعيل القضية الفلسطينية في القمة العربية التي ستُعقد الشهر المقبل، وكذلك التشاور في ما يتعلق بالتطورات السياسية والميدانية وتأثيراتها على الملف الفلسطيني.

وأكدت حماس على موقفها الثابت بضرورة إنجاح الجهود الجزائرية وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد شعبنا وقضيته الوطنية.