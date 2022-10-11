السلطة تواصل الاعتقال السياسي بحق المواطنين في الضفة

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة، اعتقال المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، بينهم طلاب جامعات وأسرى محررون.

وفجر أمس اختطفت قوة مشتركة من أجهزة السلطة في نابلس، المواطن راسم نصاصرة ونجله محمد بعد اقتحام منزلهم، علماً أن نجله قسـام مختطف لدى الوقائي منذ 7 عدة أيام.

ومددت أجهزة السلطة في قلقيلية اعتقال المحرر أربكان طبيسة 48 ساعة على خلفية سياسية، علماً أنه مختطف لليوم الـ2 على التوالي، فيما تواصل اعتقال الأسرى المحررين: الشيخ مـجـاهد نوفل، مؤيد شريم، المحرر عدي عبد الرؤوف حسين من بلدة دير الحطب لليوم الـ3 على التوالي.

ويواصل وقائي السلطة اعتقال الطالب في جامعة النجاح عماد الدين الطوباسي لليوم الـ4 على التوالي، واختطاف الشاب مجد عازم، والمحرر مصطفى الشيباني من بلدة عرابة لليوم الـ6 على التوالي، والشاب مهدي عجاج نجل الشـهيد أحمد عجاج من بلدة صيدا قضاء طولكرم لليوم الـ7 على التوالي.

ويختطف وقائي السلطة الطالب في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة النجاح عبادة جودة، والطالب في كلية الطب موسى دويكات من بلدة بلاطة، لليوم الـ7 على التوالي، وبهاء شديد مرشح قائمة كرميون، والشاب نعمان بشير سمارة لليوم الـ8 على التوالي.

وتعتقل الشاب محمد البلبيسي من بلدة عتيل قضاء طولكرم، الشاب عز الدين الهور من سكان مخيم العروب، والمحرر سائر صبح، شقيق الشــهــيد عبود صبح، المحرر مصطفى صبح من بلدة برقين، والأسيـر المحرر محمد تركمان لليوم 9 على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة في الخليل تواصل اعتقال الشاب مجد عادي لليوم الـ12 على التوالي، والمحرر محمد عديلي، المحرر والمختطف السابق لعدة مرات أحمد درويش لليوم الـ15 على التوالي، كما تواصل اعتقال شقيقه أيمن منذ 23 يوماً، والمحرر معتصم حروب من بلدة دير سامت لليوم الـ15 على التوالي.

ولا يزال وقائي السلطة في نابلس يواصل اعتقال الشاب محمد علاوي لليوم الـ22 على التوالي، بعدما اعتقله لحظة الإفراج عنه من سجن الجنيد، واختطاف المطـاردين مصعب اشتية، وعميد طبيلة لليوم الـ23 على التوالي في مسلخ أريحا.

ورغم قرار المحكمة بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في نابلس اعتقال المحرر والمعتقل السابق أسيد فتحي الصادق، لليوم الـ27 على التوالي، فيما تواصل مخابرات السلطة في نابلس اعتقال المحرر إسلام بني شمسه لليوم الـ31 على التوالي، تعرض خلالها للضرب والتعذيب، والمحرر أنور السخل لليوم الـ32 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة تواصل المحرر أحمد جمال دراغمة لليوم الـ56 في سجن أريحا، علما أنه جريح ويعاني من أزمة صحية في الرئتين وضيق بالتنفس، والفتى ياسين عمر حروب (17 عاماً) منذ 62 يوماً تعرض خلالها للضرب والتعذيب، رغم صدور قرار بالإفراج عنه مرتين.

كما تواصل أجهزة السلطة في نابلس اعتقال الشابين صدقي العقاد وعاصم الشامي منذ 61 يوماً في مسلخ أريحا دون توجيه أي تهمة، واعتقال الشاب أشرف الحروب لليوم الـ67 على التوالي، علماً أنه وحيد والدته، ووالده معتقل في سجون الاحتـلال منذ 12 عاماً ومحكوم بالمؤبد 160 سنة، رغم قرار المحكمة بالإفراج عنهم جميعا.

كما تختطف أجهزة السلطة الطالب في جامعة بيرزيت قسـام حمايل، والمحرر خالد نوابيت من رام الله لليوم 110 على التوالي، والمحرر جهـاد ساري وهدان، والمحامي المتدرب أحمد خصيب لليوم الـ12، والمحرر أحمد نوح هريش من رام الله، والمواطن منذر رحيب لليوم الـ128 على التوالي.