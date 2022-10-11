(عرين الأسود) تتبنى عمليات نابلس وتتوعد الاحتلال بالمزيد من المفاجأت

أعلنت مجموعات "عرين الأسود" عن تبنّيها لعملية إطلاق النار التي وقعت، مساء الثلاثاء، قرب مستوطنة "كدوميم"، وعمليتين "نوعيتين" أخريين، بمدينة نابلس، شمال الضفة المحتلة.

وقالت المجموعات في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء إن "مقاتلي المجموعة نفذوا عملية نوعية تجاه مجموعة من المستوطنين فوق تلة جرزيم، وعملية كدوميم، في تمام الساعة السابعة مساءً، وعملية نوعيةً على مفرق قرية بيتا، في تمام الساعة الثامنة مساءً".

وأعلنت لجماهير شعبنا أن الساعات القادمة تحمل مفاجأت لا يتوقعها العدو"، مضيفة: "عاهدنا شُهداء الوطن وشهداء العرين وعاهدنا الله ونعاهدكم الآن أن بُركان عملياتنا بدأ ولن يخمده إلا الله".

وأعلنت يوم غد الأربعاء "يوم نفير عام، ويوم أضراب عام، ويوم اشتباك شامل في كل نُقطة بالضفة الغربية، تضامنًا مع أهلنا في مخيم شعفاط، الذين ذاقوا ويل الاحتلال".

وتابعت "نقسم بالله العظيم أننا سنذيق الاحتلال أضعاف ما ذاق أهلنا في مخيم شعفاط"، مستدركة: "أما للمستوطنين فنقول للمرة الثالثة: سنرى مَن سيحاصر مَن، وإنا لمنتقمون".