مواجهات وإضراب شامل في نابلس وأحياء القدس

شهدت مناطق مختلفة من الضفة ومخيم شعفاط، صباح اليوم الأربعاء، حالة من التوتر، في ظل الاقتحامات المتواصلة لقوات الاحتلال (الإسرائيلي) والاعتداء والتنكيل بالفلسطينيين.

وعم الإضراب الشامل نابلس ومدارس مدينة القدس التزاما بقرار العصيان المدني الذي أصدره أهالي مخيم شعفاط، رفضا للحصار المفروض على المخيم وعناتا لليوم الخامس على التوالي.

وأغلق شبان شوارع بعض الأحياء والبلدات في مدينة القدس، والتزم الطلبة والعمال والموظفين بعدم الذهاب إلى المدارس والأعمال.

واندلعت فجر اليوم مواجهات في حي بئر أيوب في بلدة سلوان، وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع الحي.

وقام شبان صباح اليوم الأربعاء، بإغلاق الإطارات وإغلاق شوارع مخيم شعفاط.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها على مخيم شعفاط وعناتا، منذ مساء السبت الماضي، بإغلاق المداخل وتنفيذ اقتحامات على مدار الساعة للمنازل والمحلات التجارية، إضافة الى قمع وتنكيل بالسكان، واستهدافهم بالمياه العادمة والقنابل الغازية.

وحذر النشطاء واللجان في المنطقة، من نفاذ المواد التموينية الأساسية في حال استمرار الحصار على المنطقة ومنع الشركات من الدخول اليها لتسليم البضائع.

وفي ساعات الصباح الباكر، قام مسلحون فلسطينيون باستهداف "حاجز سالم العسكري" غرب مدينة جنين، بوابل كثيف من الرصاص، وانسحبوا من المكان، دون أن يبلغ الاحتلال عن إصابات أو أضرار بالموقع العسكري.

وعم الإضراب التجاري مدينة نابلس، حيث أغلق التجار محلاتهم مع الإبقاء على المخابز، وذلك تضامنا مع أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا بالقدس. احتجاجا ورفضا لإجراءات الاحتلال بفرض الحصار على المخيم وتنفيذ الاقتحامات والاعتقالات.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة دير شرف غربي نابلس بالسواتر الترابية، فيما أغلقت حاجزي حوارة وعورتا جنوبا، وطريق المساكن.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على حاجز صرة وأغلقت طريق تل، وطريق عصيرة الشمالية باتجاه الناقورة، ونصبت حواجز على مداخل سبسطية، وعلى مدخل بيت فوريك.

واقتحم جنود الاحتلال منازل على أطراف بلدة سبسطية واعتلوا الأسطح.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال نفذت اقتحامات ومداهمات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وذكر نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 شبان من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من رام الله، وهم الأطفال جهاد عودة الحاج، ومحمود محمود أبو حشيش، وجميل محمد أبو حشيش، بالإضافة إلى عطالله بدر وجميعهم من بيت سيرا.

وشملت اعتقالات رام الله أحمد غالب زيدان، من كفر نعمة غرب المدينة.

ومن محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يوسف طاهر فشاشفة، وكرم فشافشة من جبع، ومحمد حافظ سعايدة من اليامون

المصدر: عرب 48