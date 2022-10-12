حويل للرسالة: مطلوب تشكيل قيادة وطنية فورية بالضفة

دعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل، إلى ضرورة ترجمة قرارات الأمناء العامين ووثيقة الوفاق الوطني، التي تدعو لضرورة تشكيل قيادة وطنية بالضفة، وبشكل فوري.

وأكدّ حويل لـ"الرسالة نت" أنّ ما يجري في الضفة يستدعي تشكيل قيادة ميدانية موحدة، واطلاق استراتيجية وطنية تفعل كل أدوات الاشتباك والمواجهة.

وقال: "السلطة يجب أن تدرك بأن هذه الحالة ستفيدها في الجانب السياسي لو استثمرتها لصالح مشروع شعبنا".

وأوضح أن ما يجري رد طبيعي على الإرهاب المنظم الذي يتعرض له أبناء شعبنا من الاحتلال .

وذكر حويل أنّ ما يحدث هو تعبير شعبي واضح لرفض العبودية.

وشهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية ومخيم شعفاط، صباح اليوم الأربعاء، حالة من التوتر، في ظل الاقتحامات المتواصلة لقوات الاحتلال (الإسرائيلي) والاعتداء والتنكيل بالفلسطينيين.

وعم الإضراب الشامل نابلس ومدارس مدينة القدس التزاما بقرار العصيان المدني الذي أصدره أهالي مخيم شعفاط، رفضا للحصار المفروض على المخيم لليوم الخامس على التوالي.