حماس تدين إغلاق الاحتلال المسجد الإبراهيمي وتدنيس المستوطنين له

أعربت حركة حماس عن رفضها وإدانتها لإغلاق سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين، والسماح للمستوطنين بتدنيسه وانتهاك حرمته بإقامة احتفال بما يسمى"عيد العُرش" اليهودي فيه.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم: "إن إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي يعد انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة ولحق المسلمين في الصلاة في مسجدهم".

وأضاف، "على أن المسجد الإبراهيمي وقفٌ إسلاميٌ خالص، ولا حق لليهود فيه، وهو ما أكّدته منظمة "اليونسكو" عام 2017".

ودعا برهوم، الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله إلى مقاومة الانتهاكات (الإسرائيلية).

وطالب برهوم الجهات الأممية والحقوقية بإدانة ذلك الفعل وتجريمه، ودعم حق شعبنا في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.