الفصائل تدعو لأكبر حالة إسناد لرفع الحصار عن مخيم شعفاط

دعت الفصائل الفلسطينية، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والداخل المحتل للزحف لكسر الحصار المفروض على مخيم شعفاط.

أكدت الفصائل الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي في غزة، اليوم الأربعاء، أن فرض الاحتلال الحصار على مخيم شعفاط هو أحد مظاهر العدوان المستمر على أهلنا في مدينة القدس.

وقالت، "إن الاحتلال سيفشل في كسر إرادة شعبنا والحاضنة الشعبية المُلتفة حول المقاومة الفلسطينية".

وأضافت، "أن المقاومة هي صاحبة الأرض والمكان"، مشيرةً إلى أن الاحتلال يخشى من تصاعد علميات المقاومة في الضفة.

وأوضحت أن ما يمارسه الاحتلال بحق مخيم شعفاط يكشف عن وجهه القبيح أمام العالم.

وشددت أن سيف القدس لم يخمد بعد، وما زال مشرعًا في وجه الاحتلال.