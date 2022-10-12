الضفة الغربية.. التفاف حول خيار المقاومة وغضب نصرة للأقصى

تعيش الضفة الغربية تصاعدا كبيرا في أعمال المقاومة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وغضبًا لأجل نصرة المسجد الأقصى أمام مخططات التهويد والتقسيم.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي على أن الشعب الفلسطيني في الضفة مُلتف حول خيار ومبدأ المقاومة، والاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

وقال عنبتاوي إن الشعب الفلسطيني يأس من خيار المفاوضات واتجه إلى خيار المقاومة ومواجهة الاحتلال.

وأضاف أن المقاومة في الضفة المحتلة تتصاعد وتتوسع، والشعب الفلسطيني يبدأ بانتفاضة جديدة في الضفة ضد الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال يخشى من تصاعد عمليات المقاومة في الضفة، ولا يستطيع السيطرة على علميات المقاومة والنضال الشعبي في الضفة.

وأوضح أن الاحتلال تمادى في اعتدائه على شعبنا وانتهاك حُرمات المسجد الأقصى المبارك، وأحزاب الاحتلال السياسية تجعل من إراقة الدم الفلسطيني والاعتداء على الأقصى رصيداً لها في الانتخابات.

نصرة للأقصى

ورأى الناشط المقدسي إسماعيل مسلماني أن المستوطنين يخشون من ردة فعل الشعب الفلسطيني الغاضب تجاه ما يحدث في المسجد الأقصى.

وبين مسلماني أن شباب الضفة في حالة مواجهة واشتباكات واسعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "الاحتلال ومستوطنوه مستمرون في اقتحامههم للمسجد الأقصى وسط حالة مريبة، وتجاوزوا كافة الخطوط الحمراء".

وتابع: "إن صوت تكبيرات المرابطين داخل المسجد يُقلق ويُرعب المستوطنين، رغم المنع والإبعادات".

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى فرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، وتهويده وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.