حماس تشارك في مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران

شارك وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، في مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ36 في العاصمة الإيرانية طهران.

وترأس الوفد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. صلاح البردويل، وأعضاء مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، د. إبراهيم صلاح ود. خالد القدومي.

وأجرى الوفد عدة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين وضيوف من دول أخرى على هامش المؤتمر.

وقال البردويل خلال كلمة لحركة "حماس" في المؤتمر: "إن القدس تجمعنا، مضيفا أن المقاومة لن تسمح بتدنيس الأقصى".

وأضاف، "أن عوامل وحدتنا الإسلامية هي عوامل حقيقية، وعوامل فرقتنا هي عوامل مصطنعة، وأهم تلك العوامل أننا نمتلك المنهج القويم والإسلام العظيم والتاريخ والحضارة التي أشعت على كل العالم".

وتابع البردويل أن "مكافأة الأمة الإسلامية كانت عبر الغدر بها واحتلال أرضها وتدنيس مقدساتها، وهذا ما يجعلنا نشعر بأن الغدر هو سمة الصهيونية وسمة دول الاستكبار في العالم".

وأشار إلى أن فلسطين والقدس تجمع الجميع رغم الانتهاكات التي تتعرض لكل مقدساتها الإسلامية والمسيحية من قبل الاحتلال (الإسرائيلي).

وأكد البردويل، أنه لولا المرابطين والمرابطات ومن نساء فلسطين وأبناء فلسطين ومحاولاتهم منع المستوطنين من احتلال المسجد الاقصى لاحتلوه.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس على أن المقاومة الفلسطينية بخير برجالها وسلاحها وعقيدتها، وإرادتها وهي لا يمكن ان تتراجع أبدا.

وتقدم البردويل بالشكر للجمهورية الإسلامية على تقديمها الدعم المادي والمعنوي للمقاومة في فلسطين، سائلا الله أن تثمر هذه المقاومة وتكون الجمهورية الإسلامية قدوة لكل الذين يريدون دعم المقاومة.