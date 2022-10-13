حماس تشيد بالهبة المقدسية المباركة وتدعو للحشد والاستنفار غدا نصرة للأقصى

أشادت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بالهبّة المقدسية المباركة في وجه الاحتلال الصهيوني، داعية شعبنا وأمتنا للحشد والنفير رفضاً لعدوانه ولكل ممارساته الإرهابية بحق القدس وأهلها.

وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء الخميس، إن القدس تضرب أروع صور البطولة والتحدي، وتسطّر في سجل الشرف أروع ملاحم الدفاع عن الأرض والعِرض.

وأضافت أن القدس تنتفض اليوم بشبابها وشيبها وحرائرها وكل من فيها في وجه المحتلين الذين ظنّوا أن جانب القدس والأقصى قد بات مستباحاً فزادوا من عدوانهم وإجرامهم، مردفة لكن شعبنا ومقاومته كانوا لهم بالمرصاد وردّوا على العدوان بتلك العمليات البطولية في القدس، ونابلس "عرين الأسود"، وجنين البطولة، وكرة اللهب تبشّر بالاتساع لتحرق كل أطراف المحتل الغاصب.

وتابعت لقد اكتشف المحتل سريعاً أن بطل حاجز مخيم شعفاط ليس حالة وحيدة معزولة، وإنما هي روح وطنية مقاوِمة تسكن قلوب شعبنا والقدس وما حولها التي انتفضت رفضاً للظلم والإرهاب والإجراءات التعسّفية ضد أهلنا في مخيم شعفاط الذي يتعرض لعقوبات جماعية احتلالية.

وعبرت الحركة عن فخرها واعتزازها بصناديد وأبطال مخيم شعفاط، وعناتا، وهم يحطّمون تحت أقدامهم الحصار الذي فرضه الاحتلال عليهم، ويصنعون نصراً جديداً، ويعلنون أن الكلمة في القدس أولاً وأخيراً هي لأهل القدس، وأن لا سيادة للاحتلال فيها.

وتوجهت بالتحية لأهلنا المنتفضين في القدس، ومخيم شعفاط البطولة، وفي عناتا، والعيساوية، وجبل المكبر، وصور باهر، وسلوان، ورأس العامود، وبيت حنينا وهم يشعلون الأرض لهيباً تحت أقدام المحتلين، ويؤكّدون أن ثورتهم لأجل القدس والأقصى، والدفاع عن حرائرنا الطاهرات مستمرّة حتى دحر الاحتلال والتحرير والعودة.

وقالت الحركة ليكن يوم غدٍ الجمعة يوماً مشهوداً في الحشد والنفير نحو المسجد الأقصى المبارك، ويوم غضبٍ في وجه الاحتلال، رفضاً لعدوانه ولكل ممارساته الإرهابية بحق القدس وأهلها، وليكن يوم تصعيدٍ للمواجهات والاشتباكات مع المحتل.

ودعت الحركة أمتنا العربية والإسلامية إلى الاستجابة لواجب الوقت، والاستنفار نصرةً للقدس والأقصى، ولتكن الجمعة جمعة غضبٍ وخروج إلى الشوارع لرفع الصوت عالياً دفاعاً عن مقدساتنا، ورفض الاحتلال، وإسناداً لشعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية في التحرير والعودة وتقرير المصير.