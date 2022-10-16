حضور لافت لمجاهدي القسام في حفل تأبين شهداء مخيم جنين

شهد حفل تأبين شهداء مخيم جنين، اليوم الأحد، حضوراً لافتاً لعدد من مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى جانب مقاتلين من فصائل المقاومة الأخرى.

وشارك مقاتلو القسام في حفل تأبين الشهداء، حاملين أسلحتهم الرشاشة برفقة إخوانهم المجاهدين، في مشهد يجسد حالة الوحدة بين فصائل المقاومة في جنين.

وشهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة 33 عملا مقاوما خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تخللها 8 عمليات إطلاق نار بطولية أصيب على إثرها جندي إسرائيلي.

وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" التي برزت مؤخراً في الضفة الغربية، مساء اليوم، عن تنفيذ مقاتليها عملية نوعية قبل ساعات، في منطقة نقطة المربعة الاحتلالية الفاصلة بين طريق يستهار الالتفافي وقرية تل جنوب غرب نابلس.

وأوضحت المجموعة أن المُجاهدين استهلّوا العملية بإلقاء قنبلة يدوية محلية الصنع، وحققت إصابات مؤكدة حيث وقعت بين خمسة جنود، وألحقها المُجاهدون بإطلاق وابل مكثف من الرصاص، وانسحب المنفذون بسلام.