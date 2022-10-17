حماس: سنواجه مخططات الاحتلال في القدس بكل الوسائل

قال محمد حمادة المتحدث باسم حركة حماس في القدس إن تصعيد الاحتلال جرائمه الاستيطانية في القدس لن يفلح في طمس معالمها وسنحمي مقدساتنا بكل الوسائل.

وأضاف حمادة في بيان لها اليوم الاثنين أن إقرارالاحتلال خُططاً جديدة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الصهيونية على أراضي شعفاط وبيت حنينا وبيت صفافا والولجة وعين كارم ولفتا في شمال القدس المحتلة، تصعيد خطير، وجريمة جديدة، وانتهاك واستهتار بكل القوانين والقرارات الدولية التي تجرّم هذا التغوّل الاستيطاني في الضفة المحتلة والقدس.

وعدّ أن جرائمَ الاستيطان المحمومة التي يرتكبها الاحتلال ضد أرضنا ومقدساتنا محاولات يائسة لفرض واقع جديد على الأرض، لن يفلح في طمس معالم المدينة المقدسة وتغيير حقائق التاريخ.

واستهجن الصمت والتقاعس الدولي أمام تصعيد الاحتلال هذه الجرائم والانتهاكات التي تطال أرضنا التاريخية وشعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحي.

ودعا إلى تحرّك على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية والحقوقية لتجريم هذه الممارسات، والعمل على وقفها، والانتصار لحقوق شعبنا وقضيته الوطنية.

كما دعا جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه وفصائله إلى مواصلة التصدي لهذه المخططات والمشاريع ومقاومتها بكل الوسائل، دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى، حتّى التحرير والعودة.