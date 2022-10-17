17 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

شهدت الضفة الغربية تصاعداً متواصلاً في عمليات المقاومة والمواجهات مع الاحتلال (الإسرائيلي)، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، مع ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 17 عملاً مقاوماً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تمثلت في 3 عمليات إطلاق نار، وزرع عبوة ناسفة، وإلقاء 3 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، واندلاع 9 نقاط مواجهات مع الاحتلال.

وتصدى المقدسيون للمستوطنين واعتداءاتهم في البلدة القديمة، فيما ألقى الشبان المفرقعات النارية صوب قوات الاحتلال في منطقة جبل المكبر، واندلعت مواجهات عنيفة تخللها عمليات إلقاء للحجارة.

وفي رام الله، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب معسكر عوفر، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة نعلين.

وفي جنين، تواصلت عمليات المقاومة وزرع مقاومون عبوة ناسفة قرب حاجز الجلمة، استهدفت جنود الاحتلال، إلى جانب تعرض جيش الاحتلال لعملية إطلاق نار قرب حاجز "موفودتان".

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بلدة حارس بمحافظة سلفيت، وحي الضاحية وحاجز المربعة ومفترق بيتا وقصرى بمحافظة نابلس، ومخيم العروب بالخليل، تخللها عمليات إلقاء للحجارة.

وشهد حي الضاحية في نابلس أيضا عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال، وجرى إلقاء زجاجات حارقة على مستوطنة شعري تكفاه.