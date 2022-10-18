نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أحد أفرادها من حي التفاح بمدينة غزة، والذي توفي إثر مرض عضال.

وقال الكتائب في بيانها العسكري إن المجاهد القسامي/ مدحت حسن محمد علي البطش (49 عاماً) من مسجد "الحرمين" في حي التفاح بمدينة غزة، توفي أمس الاثنين إثر مرضٍ عضال.

وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".