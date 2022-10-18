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غزة: وفاة أحد أفراد "القسام" إثر مرض عضال

جنازة أحد شهداء القسام
جنازة أحد شهداء القسام
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غزة- الرسالة نت

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أحد أفرادها من حي التفاح بمدينة غزة، والذي توفي إثر مرض عضال.

وقال الكتائب في بيانها العسكري إن المجاهد القسامي/ مدحت حسن محمد علي البطش (49 عاماً) من مسجد "الحرمين" في حي التفاح بمدينة غزة،  توفي أمس الاثنين إثر مرضٍ عضال.

وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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