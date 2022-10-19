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السعودية تفرج عن ممثل حماس السابق لديها محمد الخضري

ممثل حماس السابق في السعودية محمد الخضري بعد الإفراج عنه
ممثل حماس السابق في السعودية محمد الخضري بعد الإفراج عنه
ذكرى صفقة وفاء الاحرار ذكرى صفقة وفاء الاحرار

غزة- الرسالة نت

أعلن القيادي في حركة حماس عزت الرشق أن السلطات السعودية أفرجت عن ممثل حركة حماس السابق لديها الدكتور محمد الخضري.

وقال الرشق في تصريح له، ظهر اليوم الأربعاء أن القيادي الخضري على متن الطائرة متجهًا إلى عمّان.

 

وأضاف: تحدثت مع الأخ أبو هاني، ومعنوياته عالية، وكل أمله ودعائه أن يتم الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين.

 

 

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