إصابة مواطنين ومتضامنين في بيت لحم إثر اعتداءات المستوطنين

أصيب عددٌ من المواطنين والمتضامنين الأجانب، اليوم الأربعاء، إثر اعتداء المستوطنين في قرية كيسان شرقي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال عضو مجلس قروي كيسان أحمد غزال: "إن أكثر من 50 مستوطناً اعتدوَا اليوم على متطوعين ومتضامنين أجانب بالهراوات والسكاكين، أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة "معاليه عاموس".

وأضاف غزال في تصريح صحفي، "أن الاعتداء أسفر عن إصابة متضامنتيَن أجنبيتين بجروح ورضوض، نُقلتا على إثرها إلى المشفى عبر إسعاف الاحتلال بسبب صعوبة الوصول إليهن بعد اشتداد الاعتداءات من قبل المستوطنين، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين والمتطوعين برضوض".

وأكد أن المستوطنين يعتدون بشكل دائم على المواطنين في قرية كيسان، حيث يُمنع الأهالي من الوصول إلى المئات من أشجار الزيتون القريبة من المستوطنة، بالرغم من امتلاكهم أوراق من محكمة الاحتلال تسمح لهم بدخولها واستصلاحها وزراعتها.

وأوضح أن قطعان المستوطنين في موسم قطاف الزيتون من كل عام، يقومون بسرقة الثمار بحماية قوات الاحتلال.

المصدر: وكالة صفا