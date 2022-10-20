حمادة يشيد بشجاعة البطل التميمي وتنفيذه عملية خلال مطاردته بالقدس

أشاد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، بشجاعة الشهيد البطل عدي التميمي، وتنفيذه عملية جديدة خلال مطاردته.

وقال حمادة إن "تنفيذ البطل عدي التميمي عملية أخرى خلال مطاردته في قلب القدس، إمعان في إذلال الاحتلال، وسيكون لها ما بعدها".

وأضاف أن "الشهيد عدي التميمي ترك في قلب كل فلسطيني، فخراً ومجداً ستتحدث عنه الأجيال"، مشيراً إلى أن عمليته البطولية تنبئ بكثير من المفاجآت التي يحملها شبابنا الثائر، للانتقام لما يرتكبه الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى المبارك.

يشار إلى أن التميمي استشهد مساء أمس، بعد تنفيذ عملية جديدة على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" شرق القدس المحتلة.

ونشرت لقطات للحظة تنفيذ عملية التميمي الثانية، وإطلاقه الرصاص على جنود الاحتلال دون توقف حتى إفراغ مسدسه واستشهاده.

وجاءت العملية البطولية الثانية للفدائي للتميمي بعد 12 يوماً من عمليته الأولى على حاجز شعفاط التي نفذها من نقطة صفر وأدت لمقتل مجندة وإصابة آخر بجراح خطرة.

وفشلت قوات طوال الأيام الماضية من الوصول للتميمي أو اعتقاله، رغم اقتحام مخيم شعفاط وحصاره واقتحام عشرات المنازل.

وحظي التميمي باحتضان وتضامن شعبي واسع حيث أقدم عشرات الشبان على حقل رؤوسهم وتكرار اسم عدي لتضليل الاحتلال.