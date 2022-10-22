حماس: القصف (الإسرائيلي) على سوريا جريمة وبلطجة

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، الغارات التي شنها الاحتلال (الإسرائيلي) الليلة الماضية، على أراضي سوريا، بأنها جريمة وبلطجة متكررة ضد أمتنا، وتشكل امتدادًا لعمليات القتل والإرهاب ضد شعبنا الفلسطيني.

وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، وقوف حركته إلى جانب سوريا في مواجهة هذا العدوان، وأنها ستواصل تطوير وتعزيز العلاقة مع الأشقاء في سوريا لتصليب قدرتنا كأمة على مواجهة هذا العدوان المتصاعد.

وأضاف أن "توسيع العدو الصهيوني لعدوانه في المنطقة يهدف للضغط على القوى الحية في الأمة ومنعها من التضامن مع قضية فلسطين، مستفيدًا من مسار التطبيع مع بعض الأطراف في المنطقة".

وشددت حماس على أن مواجهة الكيان (الإسرائيلي) بشكل موحد، ستظل الرد الأنسب على عدوانه وسلوكه الاستعماري ضد شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية وكل المنطقة.

ومساء الجمعة، شنت طائرات (إسرائيلية)، قصفا صاروخيا على العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله:" حوالي الساعة 03: 23 من مساء الجمعة 21/ 10/ 2022، نفذ العدو (الإسرائيلي) عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".