واشنطن تشهد تظاهرة تضامنية مع شعبنا وتنديدا بجرائم الاحتلال

نظم عشرات المتضامنين والنشطاء، اليوم السبت تظاهرة في العاصمة الأميركية واشنطن، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بجرائم الاحتلال (الإسرائيلي).

ونفذت التظاهرة أمام نصب واشنطن التذكاري، بدعوة من تحالف "ميرلاند من اجل فلسطين" وهو إطار يضم مؤسسات فلسطينية واميركية متضامنة في مدينة ميرلاند القريبة من العاصمة واشنطن.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا الشعارات المنددة بجرائم جيش الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء شعبنا، وطالبوا الإدارة الأميركية بوقف دعم حكومة الاحتلال، التي تقتل المدنيين.

المصدر: وكالة وفا