بالصور: قسامي محرر: ما تشهده الضفة إيذان بزوال المحتل

كرمت مساء أمس السبت، حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام في خان يونس جنوب قطاع غزة، القائد القسامي المحرر رامي سليمان أبو مصطفى، وذلك بمناسبة الإفراج عنه بعد قضائه "20 عاماً" في سجون الاحتلال.

وحضر الحفل الذي أقيم في منطقة حي الأمل جنوب القطاع، وفد قيادي من حركة حماس وكتائب القسام بخان يونس، وحشد جماهيري كبير من أهالي المنطقة.

بدوره، وجه الأسير رامي أبو مصطفى تحية شكر وإجلال لقائد أركان المقاومة أبو خالد الضيف، ولكتائب القسام جنداً وقادة، كما شكر أهالي مدينة خان يونس على استقبالهم المهيب.

وخلال كلمته وجّه رسالة إلى المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام، بالاستمرار في عملياتها النوعية حتى دحر المحتل وتحرير الأقصى، مضيفاً: "إن أمل الأمة معقود بنواصي خيلكم وجهادكم وإن اخوانكم الأسرى يرقبون نصركم كما يرقبون ذلك اليوم الذي يفرج فيه عنهم بصفقة مشرفة يذل فيها هذا الكيان، فاستمروا حتى الصلاة في المسجد الأقصى محرراً عزيزاً".

كما وجه رسالة إلى الأبطال خلف جدران الأسر، معرباً عن تمنياته بالإفراج القريب عنهم، ومؤكداً "أن اخوانهم وشعبهم يعدون العدة ويجهزون كل ما أوتوا من قوة، ولا يألون جهداً في إعدادهم وجهادهم من أجل حريتهم في صفقة تعز بها جباههم ويذل فيها عدوهم".

كما بعث بالتحية إلى أبطال الضفة، مشدداً على مواصلة ضرباتهم المباركة التي تثلج صدور الشعب الفلسطيني وتمهد لمعركة التحرير الكبرى، واختتم كلمته بالترحم على الشهداء الأطهار الذين أفنوا حياتهم وضحوا بأرواحهم من أجل تحرير الأسرى والمسرى.

من جهته أثنى عضو المكتب السياسي لحركة حماس علي العامودي خلال كلمته على صمود الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني، مجدداً عهد البطولة والوفاء لهم ومؤكداً أن تحريرهم هي المهمة رقم واحد أمام المقاومة الفلسطينية.

وأضاف: "إن ما نشهده اليوم من ثورة على المحتل الصهيوني في جنين القسام ونابلس عرين الأسود ورام الله البطولة وشعفاط الإباء ثأراً لأقصانا ومقدساتنا، لهو إيذان حقيقي لزوال هذا المحتل الذي تتهاوى أركانه في كل يوم تحت ضربات المجاهدين".

وأكد العامودي على أن المقاومة تسير بخطى ثابتة وتعد العدة لضرب الكيان الصهيوني وتحرير كل الأسرى.

وفي ختام الحفل كرمت حركة حماس وكتائب القسام القائد المحرر رامي أبو مصطفى، كما شهد الحفل تكريم بطل عملية شعفاط الشهيد عدي التميمي، تسلمها المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس أ. محمد حمادة، واختتم الحفل بعرض مرئي يتضمن مشاهد استقبال المحرر رامي أبو مصطفى.

























