إدارة سجون الاحتلال تغلق قسم (6) في سجن النقب

قال مكتب إعلام الأسرى، مساء الاثنين، إنّ إدارة سجون الاحتلال (الإسرائيلي) أبلغت بشكل رسمي قيادة الأسرى العثور على "حفرة أرضية" في "قسم 6" بالسجن.

وأضاف المكتب، أنّ إدارة سجون الاحتلال قرّرت إغلاق القسم المذكور في سجن النقب؛ لإجراء عملية ترميم للحفرة المزعومة.

من جانبها أكدت وزارة الأسرى بغزة، أن ما يحدث في سجن النقب هو محاولة من قبل إدارة السجون لاختلاق ذرائع وأسباب جديدة للتنكيل بالأسرى وفرض واقع حياتي جديد عليهم، وهو ما فشل به الاحتلال في ثلاث محاولات منذ عملية نفق الحرية في سبتمبر 2021.

واقتحمت قوات مصلحة سجون الاحتلال، مساء الأحد قسمي (5و6) في سجن النقب الصحراوي، وأفرغتهما من الأسرى؛ بدعوى وجود "خلل أمني" في أرضية السجن.

وأجرت قوات السجن عمليات تفتيش استفزازية في القسمين المذكورين، بعدما أخرجت الأسرى دون السماح لهم بأخذ احتياجاتهم من الملابس، وتركتهم يفترشون الأرض مع بدء تأثير الأجواء الباردة.

ونفت قيادة الأسرى وجود أي نفق في سجن النقب، معتبرة أنّ إجراءات الاحتلال الحالية "محاولة لبداية حملة جديدة ضد الأسرى".