موكب مهيب وبيعة لخيار المقاومة.. الآلاف يشيعون شهداء نابلس

شيّع آلاف الجماهير بنابلس، اليوم الثلاثاء، في موكب مهيب، جثامين شهداء نابلس الخمسة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، وجاب المشاركون بجثامين الشهداء في شوارع نابلس، ورددوا هتافات غاضبة منددة بجريمة الاحتلال، وسط إطلاق النار ونداءات بيعة لمجموعات "عرين الأسود"، ومطالبات بالثأر وتصعيد المقاومة.

ونعت مجموعات عرين الأسود في نابلس، اليوم الثلاثاء، الشهيد القائد وديع الحوح أبو صبيح، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في البلدة القديمة بحارة الياسمينة.

وقالت المجموعات في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره تنعى مجموعات عرين الأسود الشهيد القائد البطل وديع الحوح أبو صبيح، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع العدو الصهيوني في داخل البلدة القديمة في حارة الياسمينة".

وأضافت: "عهداً سنمضي كما قد مضيت وعن نهج دربك لا لن نحيد، نلت الشهادة في عزة وقاومت ضيم العدا كالأسود".

وتوعدت الاحتلال بالرد على جريمة اغتيال الشهيد أبو صبيح، متابعة: "والله يا بني صهيون سَتهلكون، وإن قتلتم أسد في العرين فهذا الخطأ المبين، فانتظروا الحدث اللَّعين".

واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ٦ مواطنين بينهم قائد في "عرين الأسود"، وأصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان على نابلس ورام الله.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 5 شبان برصاص الاحتلال خلال عدوانه على نابلس، وشاب آخر في قرية النبي صالح برام الله.

وشهداء نابلس هم: وديع صبيح حوح (31 عاما) وهو أحد قادة "عرين الأسود"، وحمدي صبيح قيم (30 عاما)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عامًا)، وحمدي محمد صبري شرف (35 عامًا)، ومشعل زاهي بغدادي (27 عاما) الذي استشهد متأثرا بجراحه.

وزفت حركة حماس شهداء نابلس ورام الله، وأكدت أن الاشتباكات المسلحة والملحمة البطولية التي خاضها الشهداء الأبطال برفقة رجال المقاومة البواسل في نابلس والبلدة القديمة، تعكس مجدّداً عزم شعبنا على الدفاع عن نفسه واسترداد حريته، ووضع حدّ لتغوّل الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

ودعت أبطال شعبنا وثوّارنا إلى الثأر لدماء الشهداء ومواصلة النفير لردع الاحتلال، ونصب الكمائن وتذخير السلاح واستهداف الاحتلال والتربص له في المناطق كافة.

تغطية خاصة للاحداث في مدينة نابلس #مباشر #فلسطين #أقصى تشاهدون الآن.. تغطية خاصة للاحداث في مدينة نابلس مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس، جميلة الشنطي #عينك_على_الوطن Posted by ‎سراج مباشر‎ on Tuesday, October 25, 2022









