بدران: نابلس رافعة للمقاومة على طريق التحرير

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، أن شهداء نابلس الذين ارتقوا الليلة الماضية منارات على طريق التحرير.

وشدد بدران في تصريح صحفي، على أن عرين الأسود وعاء وطني مقاوم يمثل الفلسطينيين كافة.

وقال: "إن نابلس اليوم تعيد أمجادها في مقاومة الاحتلال، مؤكدا أنها الرافعة المتقدمة، مردفا هذا عهدنا بها".

وأضاف "في نابلس مدينة الشهداء والمآذن يوم عز رغم الألم، ومشهد فخر رغم الحزن وصورة بطولة ونصر، مردفا فالشهداء هم منارات على طريق التحرير، والقدوة والنموذج للأجيال الصاعدة".

واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ٦ مواطنين بينهم قائد في "عرين الأسود"، وأصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان على نابلس ورام الله.

وخرجت مسيرات تضامن مع نابلس بمناطق متفرقة بالضفة، شهدتها جنين وبيت لحم والخليل وطولكرم، كما عم الإضراب الشامل معظم المحافظات.

وزفت حركة حماس شهداء نابلس ورام الله، وأكدت أن الاشتباكات المسلحة والملحمة البطولية التي خاضها الشهداء الأبطال برفقة رجال المقاومة البواسل في نابلس والبلدة القديمة، تعكس مجدّداً عزم شعبنا على الدفاع عن نفسه واسترداد حريته، ووضع حدّ لتغوّل الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

وشددت على أن هذه الاشتباكات تبعث برسالة القوَّة والتحدّي من جبل النار وعرين الأسود إلى الاحتلال أنَّه لا استسلام أمام إجرامك، ولا أمان لك على أرضنا، وأنَّ مقاومتنا ماضية بكل عزيمة في الرَّد والثأر لدماء الشهداء، وأنّ لهيب الثورة والمقاومة سيتواصل بقوّة حتى زوال الاحتلال.

ودعت أبطال شعبنا وثوّارنا إلى الثأر لدماء الشهداء ومواصلة النفير لردع الاحتلال، ونصب الكمائن وتذخير السلاح واستهداف الاحتلال والتربص له في المناطق كافة.