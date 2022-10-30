نقابة الأطباء: غدًا إضراب شامل بكافة مرافق وعيادات الضفة

أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينية، أن غدًا الإثنين، سيشهد إضرابًا شاملاً، في كافة المرافق الصحية والعيادات.

وقالت النقابة في بيان مقتضب، إن المستثنين من الإضراب هم الأطباء المناوبون، وسيبقون في المشافي لاستقبال الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة.

وتأتي احتجاجات النقابة بعد أصدار رئيس السلطة محمود عباس، الثلاثاء الماضي، قرارًا بحل نقابة الأطباء المنتخبة وتعيين نقابة أخرى تحت اسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين، تأتمر بأمر السلطة حصرًا.

وجاء في إعلان القرار " استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م"