الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يهدم 4 منازل في الضفة بحجة عدم الترخيص

هدم منازل في الضفة
هدم منازل في الضفة
تحقيق السستم تحقيق السستم

الضفة- الرسالة نت

هدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الأربعاء، أربعة منازل في محافظتي جنين وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلبون شمال شرق جنين برفقة جرافتين عسكريتين، وهدمت منزلا للمواطن خالد جمال أبو الرب، وآخر يعود للمواطن أمير محمد أبو سيف، بحجة عدم الترخيص.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عين جويزة "حي اسميع" بقرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وهدمت منزل المواطن عثمان الشويكي المكون من طابق، وآخر للمواطنة ختام خليل رضوان، والبالغ مساحتهما 120 مترا مربعا؛ بحجة عدم الترخيص.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270934

كلمات مفتاحية

الاحتلال هدم منازل

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.