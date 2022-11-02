حماس: جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين لن تحجب حقيقة إرهابه

قالت حركة حماس إن الصحفيين والإعلاميين في فلسطين المحتلة يتعرضون لأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات، التي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 476 انتهاكاً.

وأضاف الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، اليوم الأربعاء، إن الانتهاكات تنوعّت بين السجن والملاحقة، والإساءة اللفظية والترهيب، والإبعاد والتضييق، ومصادرة المعدات الصحفية، وسياسة القتل المتعمّد والتي كان آخرها اغتيال الصحفيّتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة، في محاولة من الاحتلال لإسكات صوت الحقيقة، وتغييب الصورة الشاهدة على إجرامه وإرهابه بحقّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وأكد برهوم إن حماس في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين، تجدّد التأكيد على أنَّ سياسة الاحتلال لن تُفلح في حجب حقيقة إجرامه وانتهاكاته.

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل المؤسسات الحقوقية بضرورة التحرّك الفاعل لحماية الصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات أمام المحاكم الدولية انتصاراً للعدالة ومنعاً للمجرمين الصهاينة من الإفلات من العقاب.

فوزي برهوم

المتحدّث باسم حركة المقاومة الإسلامية – حماس