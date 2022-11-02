عبر مسعود ريان، شقيق الشهيد حباس ريان، عن فخره واعتزازه بارتقاء شقيقه شهيدا مدافعا عن القدس.

وقال ريان: "الشهيد حباس كان يتمنى الشهادة دفاعًا عن المسجد الأقصى". وأضاف: "لقد تربينا للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية".

وحمّل الاحتلال مسؤولية جرائمه تجاه شعبنا الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، مؤكدا أن "الاحتلال الصهيوني لا يحترم القوانين وحقوق الإنسان، وهو كيان مجرم".

وارتقى الشهيد حباس عبد الحفيظ ريان (54عامًا) من بلدة بيت دقو، صباح اليوم الأربعاء، بعد تنفيذه عملية دهس بطولية قرب حاجز بيت عور غربي رام الله، وأصاب خلالها جنديًّا إسرائيليًا.

وزفت حركة "حماس" الشهيد ريان، وباركت عمليته البطولية، وحذرت الاحتلال من عواقب استمرار جرائمه واستفزازاته اليومية، وخاصة بحق المسجد الأقصى المبارك.

ودعت أبناء شعبنا إلى مواصلة الاستنفار وتفعيل كل أدوات المقاومة الشاملة حتّى تحقيق آمال شعبنا في الحرية والعودة، وقالت: "عدونا لا يفهم إلا لغة القوة، وما ضاع حق وراءه مطالب".