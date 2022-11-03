شهيد برصاص الاحتلال قرب القدس

استشهد المواطن داود محمود خليل ريان (42 عاما)، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، في بلدة بيت دقو قضاء القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد داود ريان، الذي أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب.

وأمس الأربعاء، استشهد حباس عبد الحفيظ ريان (58 عاما)، من بلدة بيت دقو، بعد تنفيذه عملية دهس قرب رام الله، أسفرت عن إصابة ضابط إسرائيلي بجراح خطيرة.

وباستشهاد داود ريان من بيت دقو، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام في فلسطين إلى 190 شهيدا، منهم 138 من الضفة والقدس المحتلتين، و52 شهيدا في قطاع غزة.

المصدر: وكالات