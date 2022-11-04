القسام: سنبقى رأس الحربة ندافع عن شعبنا وأرضنا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مضاداتها الأرضية تصدت للطيران الصهيوني المعادي، الذي أقدم فجر الجمعة، على استهداف موقع "الكتيبة ١٣" التابع للكتائب على مدخل مخيم المغازي بعددٍ كبيرٍ من القنابل.

وأكدت كتائب القسام في تصريح صحفى على موقعها الالكتروني، أنها ستبقى رأس الحربة تدافع عن شعبها وأرضها وتتصدى للعدوان الغاشم في كل بقعةٍ من فلسطين، "وسيَعلمُ الذينَ ظَلموا أيَّ منقلبٍ يَنقلبُون".

وكانت طائرات الاحتلال الحربية شنت عدة غارات على الموقع فجر اليوم، وسمع دوي انفجارات كبيرة تهز المحافظة الوسطى، وتسبب القصف بانقطاع التيار الكهربائي عن مخيم المغازي.