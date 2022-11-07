بالصور| جنازة مهيبة للقائد القسامي علي عرفة

شيّعت جماهير غفيرة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة مساء أمس الأحد، جثمان الشهيد القسامي القائد علي عرفة، الذي توفي بعد صراع مع المرض.

وشارك في مسيرة التشييع مجاهدي كتائب القسام، والمئات من المواطنين، الذين انطلقوا نحو مقبرة الشيخ رضوان، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد التقوى.

ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس،لاالقائد القسامي/ علي حسني عرفة "أبو حسني" (49 عاماً) من حي الشيخ رضوان بغزة، الذي توفي أمس الأحد الموافق 6/11/2022م بعد صراعٍ مع المرض.

وقالت: "يمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم.









