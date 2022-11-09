قالت وسائل إعلام (إسرائيلية)، اليوم الأربعاء، إن مدير سجن "جلبوع" (الإسرائيلي) شمال فلسطين المحتلة، "فردي بن شتريت" طلباً للتقاعد المبكر على خلفية تبعات عملية "نفق الحرية" التي وقعت قبل أكثر من عام.

وأفادت الوسائل بأن "بن شتريت" تقدم بطلب التقاعد المبكر لأنه لم يعد يحتمل التعامل مع مسؤوليه الذين يحملونه مسؤولية الفشل في منع عملية "نفق الحرية".

وأشارت إلى أن مدير إدارة سجون الاحتلال، "كاتي بيري"، طلبت في الأيام الأولى بعد عملية "نفق الحرية" نقل "بن شتريت" لكن وزير الأمن الداخلي رفض ذلك بسبب أن لجنة التحقيق لم تكن قد انتهت من أعمالها.

يذكر أن عملية "نفق الحرية" التي حرر فيها ستة أسرى أنفسهم، من سجن "جلبوع"، شكلت هزة أمنية وسياسية لدى الاحتلال وأثارت اتهامات متبادلة بين أجهزته الأمنية والاستخبارية.