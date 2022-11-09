عرين الأسود: خضنا معركة بطولية خلال تصدينا لاقتحام قبر يوسف

قالت مجموعة "عرين الأسود" المسلحة، مساء الأربعاء، إن مقاتليها بالتعاون مع كتيبة "بلاطة" نفذوا عملية إطلاق نار ضد الاحتلال (الإسرائيلي) الليلة الماضية، إبان دخول الاحتلال لمنطقة قبر يوسف في مدينة نابلس.

وأضافت في بيانٍ مقتضب، أن اقتحام قوات الاحتلال لقبر يوسف كلفها من الجهد والعتاد يحتاجه لاجتياح دولة عربية، من فرق قناصة ووحدات خاصة ومستعربين وقوات مؤللة عالية التحصين.

وأوضحت العرين، أن الاحتلال قام بكل هذه الإجراءات لنقل قادة اليمين (الإسرائيلي) من أجل أخذ صورة في منطقة قبر يوسف لتظهر حكومة الاحتلال أمام شعبها بمظهرٍ قوي.

وتابعت: "مجموعة عرين الأسود: نقف إجلالاً وإكباراً لروح الشهيد المشتبك مهدي حشاش رفيق الشهداء وبطل الكتيبة وأسد العرين".