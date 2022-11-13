ثمانية أعمال مقاومة في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة المحتلة، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، فقد تم تسجيل ثمانية أعمال مقاومة، تخللها عملية إطلاق نار.

ووفق ما رصده مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، فقد استهدف مقاومون قوات الاحتلال والمستوطنين بعملية إطلاق نار، إلى جانب التصدي لاعتداء للمستوطنين.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى ست نقاط في الضفة الغربية، منها مواجهات في قرية النبي صالح برام الله، تخللها إلقاء حجارة.

ووقعت عملية إطلاق النار في حي الزبابدة بجنين، فيما اندلعت مواجهات في قلقيلة أسفرت عن إصابة مستوطن بالحجارة.

واندلعت مواجهات في بلدة الخضر وارطاس بمدينة بيت لحم، ومخيم العروب بالخليل.