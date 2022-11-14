الاحتلال يقتحم مدرسة ويعتقل فتاة في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، ظهر اليوم الإثنين، فتاة على حاجز أبو الريش العسكري قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإنه لم تعرف هوية الفتاة بعد، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المدرسة الإبراهيمية الأساسية للبنين في حي السهلة بالبلدة القديمة، وتسبب بحالة خوف وهلع في صفوف الأطفال التلاميذ.

كما عرقلت قوات الاحتلال وصول معلمي مدرسة زياد جابر "المتنبي" إلى مدرستهم في واد الحصين شرق مدينة الخليل، واحتجزتهم لمدة ساعة تقريبًا.

وطالب أهالي الطلبة المؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات الدفاع عن الأطفال التحرك بشكل جاد لحماية أطفال الخليل، الذين يتعرضون الى اعتداءات متواصلة من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر: القدس