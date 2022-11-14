الولايات المتحدة تبلغ الاحتلال نيتها فتح تحقيق في قضية قتل أبو عاقلة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين، أن وزارة العدل الأميركية أبلغت نظيرتها (الإسرائيلية) باتخاذ قرار بفتح تحقيق جنائي في قضية قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) هو من سيقوم بعملية التحقيق، وقد يتم التحقيق مع جنود وضباط (إسرائيليين).

بدوره، اعتبر وزير حرب الاحتلال "بيني غانتس"، أن قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في ظروف مقتل شيرين أبو عاقلة "أمر خاطئ".

وذكر وزير الحرب، بأن (إسرائيل) أبلغت الجانب الأمريكي أنها لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي وأنها تقف خلف جنودها، مشيرًا إلى أن الجيش أجرى تحقيقا مهنيًا ومستقلًا وعرض نتائجه على الجانب الأمريكي بكل تفاصيله

وتحمل أبو عاقلة التي تم قتلها برصاصة قناص خلال تغطيتها للأحداث في شهر مايو/ أيار الماضي بمدينة جنين، الجنسية الأميركية، وقد تعرضت إدارة جو بايدن لضغوط مكثفة من أجل التحقيق في القضية.