71 عملاً إجرامياً في الداخل المحتل خلال أكتوبر الماضي

رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 71 عملاً إجرامياً في الداخل المحتل، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال المركز إن هذه الجرائم أدت لمقتل 15 فلسطينيا بينهم سيدة وطفلين، بالإضافة إلى إصابة 61 إصابة بينهم 3 سيدات وطفلين.

وأشار إلى أن هذه الجرائم تنوعت بين إطلاق النار وطعن ووسائل عنف داخلي أخرى.

وذكر أن الشهر الماضي شهد 49 جريمة إطلاق نار أدت لمقتل 13 فلسطينياً، بينهم السيدة زينب الصانع التي توفيت متأثرة بإصابتها بجريمة إطلاق نار في اللقية جنوب فلسطين المحتلة، والفتى جلال عماش (17 عاماً) من جسر الزرقاء.

وتصدر الجليل المحتل عدد الجرائم خلال الشهر الماضي، ثم الرملة، ثم الطيبة، وجاءت اللد في المرتبة الرابعة.