من هو الشهيد محمد صوف منفذ عملية سلفيت؟، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيد منفذ عملية سلفيت صباح اليوم هو الشاب محمد مراد سامي صوف (19 عاما) من قرية حارس، وفقاً لما ورد من هيئة الشؤون المدنية.

وتداول نشطاء صورة يرجح أنها لمنفذ عملية "أريئيل" الشهيد محمد مراد سامي صوف (19 عاماً) من قرية حارس قضاء سلفيت، والده أسير محرر، ومعروف برفضه لمنهج رئيس السلطة.

محمد صوف منفذ عملية سلفيت يقطن في قرية حارس التي تبعد عن مكان تنفيذ العملية بـ2 كم، ويحيط بها ثكنة أمنية وتواجد أمني كثيف لقوات الاحتلال بشكل دائم، وهي منطقة معقدة أمنية أساسا، ولا يستطيع أحد الدخول لها إذا لم يكن يحصل على تصريح.

ويعرف عن محمد صوف منفذ عملية سلفيت، التزامه الديني، ومناصرته للقضايا الوطنية.

الشهيد محمد صوف منفذ عملية سلفيت

الشهيد محمد صوف نفذ عملية سلفيت، صباح اليوم الثلاثاء في مستوطنة (أرئيل) المقامة على أرض مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وقتل خلالها ثلاثة مستوطنين (إسرائيليين) وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، في عملية طعن داخل مستوطنة "ارئيل" المقامة على أرض مدينة سلفيت.

استشهاد شاب ومقتل 3 مستوطنين وإصابة 5 في عملية طعن قرب سلفيت

الشهيد محمد صوف منفذ عملية سلفيت اليوم، نفذ العملية وحده بطريقة احترافية وضعت الاحتلال أمام حالة من الإرباك والتشتت، حيث بدأها بعملية طعن ثم سيطر على سيارة ونفذ عملية دهس، قبل أن يخرج من السيارة بعد تهشمها والسيطرة على سيارة ثانية وتنفيذ عملية دهس ثانية، ثم ترجل من السيارة ونفذ عملية طعن جديدة وبدأ بالانسحاب نحو الجبال لكنه استشهد قبل أن يتمكن من الانسحاب من المكان.

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم، قرية حارس غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، والتي خرج منها الشهيد محمد صوف منفذ عملية سلفيت المزدوجة.

وقالت مصادر محلية:" إن قوات الاحتلال تواجدت بشكل مكثف على المدخل الغربي للقرية، قبل أن تقتحمها وتحاصر منطقة "التل".

وأوضحت المصادر، بأن قوات الاحتلال توجهت إلى بيت منفذ عملية "أريئيل" الشاب محمد صوف في بلدة حارس.