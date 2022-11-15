حماس تنعى منفذ عملية سلفيت وتدعو الشباب لاقتفاء أثره

نعت حركة حماس الشهيد محمد مراد سامي صوف (18 عامًا) من قرية حارس، في سلفيت، والذي نفّذ صباح اليوم عملية طعن ودهس بطولية، قتل خلالها ثلاثة مستوطنين، وأصاب آخرين، قرب مستوطنة "أرئيل الصناعية" المقامة على أراضينا المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها، إن هذه العملية البطولية تأتي ردّاً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المسجد الأقصى المبارك، وتغوّله على دماء أبناء شعبنا، والتي كان آخرها قتل الطفلة الفلسطينية فلة المسالمة، البالغة من العمر 15 عاماً، قرب مدينة رام الله بدمٍ بارد.

وتقدم حماس بالتعازّي من ذوي الشهيد البطل وجماهير شعبنا الفلسطيني الثائر.

ودعت الشباب في الضفة والقدس لاقتفاء أثر الشهيد في الإثخان بالعدو، دفاعاً عن شعبنا، وثأراً للقدس والمسجد الأقصى المبارك، ولإبداع الأدوات والوسائل في استهداف جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل ساحات الوطن.