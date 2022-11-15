17 عملًا مقاومًا بالضفة ومقتل 3 مستوطنين خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 17 عملًا مقاوما بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها عملية طعن ودهس في سلفيت، وإطلاق نار صوب قوات الاحتلال في جنين.

ففي سلفيت قتل 3 مستوطنين وأصيب 3 آخرين بحالة خطيرة، بعملية الطعـن والدهـس المزدوجة في مستوطنة أرئيل.

ونفذ مقاومون 4 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدتي برقين وكفيرت، وحاجز الجلمة في جنين.

كما أطلق مقاومون النار على سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي رام الله.

وتصدى الشباب الثائر للمستوطنين في مخيم العروب ويطا وضاحية الزيتون وسنجر في الخليل.

واندلعت مواجهات في 11 نقاط مواجهة، شهدتها مناطق رام الله وجنين والخليل والقدس وقلقيلية وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل المركز 1999عملا مقاوماً خلال شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.