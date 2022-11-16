40 عملًا مقاومًا وإصابة مستوطن وجندي في الضفة خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 40 عملًا مقاوما بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها عمليات إطلاق نار صوب قوات الاحتلال.

وأصيبت مستوطنة بعد رشق مركبات المستوطنين بالحجارة بالقرب من بلدة دير استيا المقامة على أراضيها مستوطنة "رففاه" في سلفيت.

كما أصيب جندي من قوات الاحتلال بالحجارة في وجهه خلال المواجهات في مناطق شمال الضفة الغربية.

ونفذ مقاومون 3 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في البلدة القديمة وبلدة بيتا في محافظة نابلس، وعملية إطلاق نار استهدفت منازل المستوطنين في مستوطنة "شاكيد" في مدينة جنين.

وتصدى الشباب الثائر للمستوطنين في 9 مناطق قرب مستوطنة "شافي شمرون"، وبلدة تقوع في بيت لحم، وبلدتي دير استيا حارس في سلفيت، ومستوطنة "غوش عتصيون"، وبيت أمر في الخليل.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في جسر حلحول بالخليل، وتحطيم 8 مركبات للمستوطنين في مناطق متفرقة.

واندلعت مواجهات في 18 نقطة مواجهة، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل المركز 1999عملا مقاوماً خلال شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.