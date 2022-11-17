التسجيل في منحة تكافل وكرامة 2022 .. بالشرح المفصل! .. يستفسر العديد من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية عن تفاصيل معاش التكافل والكرامة، بما في ذلك شروط وإجراءات التسجيل وحقيقة الزيادة الجديدة.

منحة تكافل وكرامة 2022

يستمر صرف المعاش من برنامج "التكافل والكرامة" في حالة استمرار الظروف المعيشية والصحية التي تم على أساسها السداد، في حين يُفقد في حالة عدم الوفاء بشرط السداد.

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طريقة التسجيل الإلكتروني لمنحة تكافل وكرامة 2022

ستطيع المواطن التسجيل في برنامج تكافل وكرامة لعام 2022، عبر اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: على المواطن/ة الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من الرابط التالي:

خطوة تانية: على المواطن/ة الضغط على أيقونة “الاستعلام”.

خطوة تالتة: على المواطن/ة ادخال الرقم القومي المكون 14 رقم.

خطوة رابعة: يظهر أمام المواطن/ة النتيجة للشخص المستعلم على الفور.

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خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة الجديدة

يتيح للمواطنين الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2022، من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: الدخول على موقع وزارة التضامن من خلال الرابط التالي:

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة والضغط على عبارة «استعلم عن نتيجتك»، وذلك لمعرفة النتيجة.

الخطوة الثالثة: يكون الاستعلام عن طريق الرقم القومي المكون من 14 رقماً في الجزء المخصص لذلك.