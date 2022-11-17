مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، وسط دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا الجمعة بالمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته.

ومنعت قوات الاحتلال صباح اليوم، حراس الأقصى من اعتراض سياح أدوا صلوات تلمودية داخل المسجد المبارك.

وأطلقت دعوات مقدسية لضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى غدًا الجمعة، والمشاركة في حملة الفجر العظيم.

وأكدت الدعوات على أهمية مشاركة في الفجر العظيم في الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال التي تسعى إلى تهويد القدس والأقصى.