مؤسسة الشيخ أحمد الياسين الدوليّة تَنعى شهداء حريق عائلة أبو ريا

تقدّمت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية بأعمق آيات التعازي والمواساة من أهلنا الكرام من آل أبو ريّا وعوائل أقربائهم وأصهارهم في مخيم جباليا للاجئين.

وقالت المؤسسة في بيان نعي صباح اليوم الجمعة، "أعظم الله أجركم يا إخواننا ويا أهلنا، ورحم الله الشهداء، وتغمّدهم بواسع فضله، وأسكنهم فسيح الجنان، معَ النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين".

وأضافت "تلهج قلوبنا جميعًا بالدعاء لهؤلاء الشهداء الأبرار الذين قضَوا إلى ربهم في هذا الحريق الهائل الذي التهم بيتهم، وهم مجتمعون ويحتفلون بعودة ابنهم الدكتور المهندس ماهر أبو ريّا من مصر وحصوله على درجة الدكتوراة في الهندسة المدنيّة".

وتابعت "ربما كان من أعمق ألوان المواساة وصورها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ".

وختمت "راجين من الله العلي القدير أنْ يعظم أجر أهليهم، وأنْ يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، ونسأل الله تعالى أنْ يشمل المتوفَّين بالمغفرة التامّة، ويسكنهم فسيح الجنان، وأنْ يكتب الشفاء التام للمصابين، وإنا لله وانا اليه راجعون".