هنية يعزي مفتي دولة باكستان بوفاة شقيقه

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس " إسماعيل هنية صباح اليوم فضيلة الشيخ محمد تقي عثماني مفتي دولة باكستان، مقدمًا له التعازي بوفاة شقيقه الشيخ محمد رفيع عثماني مدير دار العلوم كراجي إحدى أشهر الجامعات الشرعية في باكستان وابن علامتها المفتي الشيخ محمد شفيع عثماني رحمه الله.

ونقل رئيس الحركة خلال الاتصال مع فضيلة المفتي التعازي أيضًا للسادة العلماء، مستحضرًا مواقف الشيخ الراحل ونصرته لقضايا الأمة عامة والقضية الفلسطينية خاصة ومواجهة التطبيع.

وقال: "إنّ باكستان والأمة فقدت أحد أعلامها وعلمائها الكبار المدافعين عن القدس والاقصى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه".