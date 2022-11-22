الاحتلال يؤجل محاكمة الصحفية لمى غوشة

أجلت محكمة الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح الثلاثاء، جلسة محاكمة الصحفية المقدسية لمى غوشة حتى العشرين من كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود أن محكمة الاحتلال أجلت محكمة الصحيفة غوشة على أن تبقى الشروط نفسها استمرار الحبس المنزلي ومنع استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 13 أيلول/سبتمبر الماضي، أفرجت سلطات الاحتلال عن الصحفية غوشة من معتقل "الدامون"، بشرط منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلتها في الرابع من أيلول، بعد أن اقتحمت منزل عائلتها واستولت على هاتفها وحاسوبها، ومددت المحكمة اعتقالها عدة مرات، قبل أن تقرر الإفراج عنها.