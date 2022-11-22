بلدية الاحتلال تزيل سقف وهلال مئذنة قلعة مسجد بالقدس

أزالت بلدية الاحتلال، يوم الثلاثاء، سقف وهلال مئذنة مسجد قلعة القدس في باب الخليل بالقدس المحتلة، بهدف تهويد المكان وازالة المعالم الإسلامية.

وقال شهود عيان إنهم اكتشفوا صباح اليوم اختفاء قمة وهلال مئذنة قلعة القدس، التي تحيط بها سقائل الترميم منذ نصف عام.

وكان ما يسمى "متحف تاريخ أورشليم القدس" نصب سقالات حديدية حول المئذنة منذ يونيو الماضي، زاعما أنه يقوم بعمليات ترميم.

وتكاد تكون قمة مئذنة قلعة القدس، الأعلى في البلدة القديمة، حيث بُنيت عام 1310م، فوق مسجد القلعة، ثم جددت لاحقًا في العهد العثماني.

يذكر أنه لم يرفع الاذان في مئذنة قلعة القدس منذ الاحتلال عام 1967، ما يعني أن الأذان لم يُرفع عبرها منذ ذلك الحين، وذلك ضمن مشروع تهويدي حوّل القلعة إلى متحف، وأبطل الصلاة في مسجديها الإثنين، وأسماها "قلعة داوود".

وتقع قلعة القدس قرب باب الخليل-أحد أبواب سور القدس-ويعود بناؤها الحالي إلى الفترات الأيوبية والمملوكية والعثمانية واستهدفها الاحتلال بالمدفعية والرصاص إبان عامي 1948 و1967.