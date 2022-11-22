شاهد: كيف احتفل محمد بن سلمان بفوز السعودية على الأرجنتين

نشر الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه في الإنستقرام، فرحة أخيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بفوز منتخب السعودية على الأرجنتين في كأس العالم.

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الأمير سعود بن سلمان ينشر عبر حسابه في الإنستقرام فرحة أخيه #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بفوز منتخبنا على الأرجنتين في كأس العالم . pic.twitter.com/RuSq9EyNAC — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 22, 2022

وحققت السعودية فوزا تاريخيا على المنتخب الأرجنتيني أحد المنتخبات الأقوى وواحد من المنتخبات المرشحة لنيل بطولة كأس العالم 2022، بنتيجة (2-1)، لتشكل بذلك المفاجأة الأولى في كأس العالم مونديال قطر 2022.

وأقيمت المباراة على ستاد لوسيل المونديالي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

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الأمير سعود بن سلمان ينشر عبر حسابه في الإنستقرام فرحة أخيه #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم.



- pic.twitter.com/Xg52RcAMnF — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 22, 2022







