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شاهد: كيف احتفل محمد بن سلمان بفوز السعودية على الأرجنتين

شاهد: كيف احتفل محمد بن سلمان بفوز السعودية على الأرجنتين
شاهد: كيف احتفل محمد بن سلمان بفوز السعودية على الأرجنتين

الدوحة - الرسالة نت

نشر الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه في الإنستقرام، فرحة أخيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بفوز منتخب السعودية على الأرجنتين في كأس العالم.

 

وحققت السعودية فوزا تاريخيا على المنتخب الأرجنتيني أحد المنتخبات الأقوى وواحد من المنتخبات المرشحة لنيل بطولة كأس العالم 2022، بنتيجة (2-1)، لتشكل بذلك المفاجأة الأولى في كأس العالم مونديال قطر 2022.

وأقيمت المباراة على ستاد لوسيل المونديالي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

 

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