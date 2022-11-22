الهندي: الاحتلال صنع من السلطة كياناً يخدم مصالحه الأمنية

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، أن الاحتلال صنع من السلطة كياناً يخدم مصالحه الأمنية فقط.

وقال الهندي: "إن المؤسسة الأمنية عندالاحتلال (الإسرائيلي) تعتبر تقوية السلطة مصلحة صهيونية".



وأضاف"أن القوة هي الأساس في مواجهة الاحتلال على المستويات كافة، وأن الاحتلال يتوهم أنه بزيادة اعتداءاته يمكن حسم المعركة".

وتابع الهندي، "يجب وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال"، مشيرًا إلى أن المقاومة تعد لمعركة كبيرة والقدس والضفة هما جوهر الصراع.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لا يعول على مفاوضات السلطة ويتمسك بخيار المقاومة.

وأشار الهندي إلى وجود أزمة عند قادة الاحتلال بعد زوال قيادتهم التاريخية، لافتًا إلى أن "نتنياهو يحاول الحفاظ على التطبيع بين الكيان وبعض الدول".



وبيّن، أن الأولوية اليوم لبناء استراتيجية مقاومة فلسطينية مسلحة موحدة ومعركة سيف القدس شهدت مقاومة موحدة وشعباً داعماً وحاضناً لها.

المصدر: قناة الأقصى