شاهد| مجموعة هاكر تنشر تسجيلا لعملية القدس

نشرت مجموعة هاكر إيرانية تطلق على نفسها "عصا موسى" في ساعات متأخرة من الليل، تسجيلا للحظة انفجار العبوة الناسفة في العملية التفجيرية الأولى التي وقعت بمحطة الحافلات المركزية بمدينة القدس المحتلة صباح الأربعاء.

وقالت مجموعة الهاكر الإيرانية في بيان مقتضب إنها تمكنت من اختراق الكاميرات (الإسرائيلية) بمحطة الحافلات، واستولت على تصوير للحظة الانفجار.

وأدى الانفجار إلى مقتل (إسرائيلي) وإصابة نحو 40 آخرين بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة.

ويأتي هذا الإعلان لمجموعة الهاكر الإيرانية، في وقت ذكرت القناة 13 (الإسرائيلية)، مساء الأربعاء، أن الكاميرات المتواجدة في منطقة التفجير معطلة منذ وقت طويل.

وذكر تقرير للقناة أن العملية التفجيرية المزدوجة التي وقعت كادت أن تؤدي لوقوع عدد أكبر من القتلى والإصابات، إلا أنه تم تفادي كارثة كبيرة، كما وصفتها.

وبحسب القناة، فإن الهجوم كان سيكون أكثر خطورة لو نجحت خطة المنفذين الذين زرعوا العبوة الناسفة في الحي الاستيطاني "راموت" (مكان الانفجار الثاني) وربطوها بأنبوبة غاز.

وأشارت القناة 13 إلى أن الأنبوبة لم تنفجر، وإلا كان سيسقط العديد من القتلى والجرحى.

من جهته، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن التحقيقات لا زالت متواصلة في العملية ولم يتم التوصل إلى أي معلومات جديدة حول هوية المنفذين أو من يقف خلفهم، مشيرا إلى أن الجيش اقتحم قرية بيت إكسا القريبة من مكان العمليتين للاستيلاء على تسجيلات الكاميرات في محاولة للوصول لأي معلومة.

📹 شاهد| مجموعة هاكرز إيرانية "عصا موسى" تنشر فيديو كاميرات المراقبة لعملية تفجير العبوة الناسفة بالقدس. pic.twitter.com/X3EnsXMlWo — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) November 24, 2022

المصدر: عرب48