الكهرباء (الإسرائيلية) تقرر زيادة جديدة على الأسعار

أعلنت شركة الكهرباء القُطرية (الإسرائيلية) اليوم الخميس عن رفع جديد على أسعار الكهرباء وذلك ابتداءً من يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "كلكليست" العبرية أن الارتفاع سيكون هذه المرة بنسبة 8.6%، وهو أعلى سعر كهرباء مسجل منذ 7 سنوات، وسيرتفع سعر الكيلو واط من الكهرباء من 49.1 أغورة إلى 53.12 أغورة (قبل الضريبة).

ويعود الارتفاع الجديد إلى استمرار ارتفاع أسعار الفحم في العالم بنسبة 140% منذ بداية العام الجاري، بالإضافة إلى حظر وزارة حماية البيئة (الإسرائيلية) تشغيل وحدات تصنيع الكهرباء القديمة في محطة أشكول التي يتم تشغيلها على الغاز الطبيعي، ما حول الاستخدام إلى الفحم بشكل أكبر.

وتعتبر عملية الرفع الثانية خلال 4 أشهر، وذلك بعد رفع أسعار الكهرباء بداية شهر أغسطس الماضي بنسبة 9.6%.

وتعتمد غالبية المناطق الفلسطينية على الكهرباء (الإسرائيلية) عدا محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة التي تغذي جزءاً بسيطاً من احتياجات القطاع من الكهرباء.

ومن المتوقع أن يتزامن ارتفاع الكهرباء في (إسرائيل) بارتفاع في الضفة الغربية والقطاع.